Португалия: Бельгия внесла Лиссабон в «черный список»

Четверг, 24 Сентябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: Бельгия внесла Лиссабон в «черный список»

Бельгийские власти снова включили Лиссабон в список «красных зон» с высоким риском из-за распространения Covid-19.

Бельгийские власти снова включили Лиссабон в список «красных зон» с высоким риском из-за распространения Covid-19.

В связи с этим все пассажиры, направляющиеся из португальской столицы в Бельгию, по прибытии в страну должны пройти обязательный карантин.

В то же время север Португалии, Алентежу и Алгарве выделены оранжевым цветом, что означает для вылетающих из этих регионов не карантин, а наблюдение.

Мера, в соответствии с решением правительства Бельгии, вступает в силу с 25 сентября.

Помимо Лиссабона, в «черный список» Бельгии также входят Копенгаген, Люксембург, Утрехт, Женева, Тироль и некоторые другие города и страны.

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