Португалия: Бельгия внесла Лиссабон в «черный список»
Бельгийские власти снова включили Лиссабон в список «красных зон» с высоким риском из-за распространения Covid-19.
Бельгийские власти снова включили Лиссабон в список «красных зон» с высоким риском из-за распространения Covid-19.
В связи с этим все пассажиры, направляющиеся из португальской столицы в Бельгию, по прибытии в страну должны пройти обязательный карантин.
В то же время север Португалии, Алентежу и Алгарве выделены оранжевым цветом, что означает для вылетающих из этих регионов не карантин, а наблюдение.
Мера, в соответствии с решением правительства Бельгии, вступает в силу с 25 сентября.
Помимо Лиссабона, в «черный список» Бельгии также входят Копенгаген, Люксембург, Утрехт, Женева, Тироль и некоторые другие города и страны.