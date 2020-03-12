Португалия: Бенфика купила хавбека Палмейраса за 20 млн евро

Четверг, 12 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: Бенфика купила хавбека Палмейраса за 20 млн евро

До конца европейского сезона Педриньо будет оставаться в бразильском клубе на правах аренды.

Полузащитник Палмейраса Педриньо перешел в Бенфику за 20 млн евро, сообщил официальный сайт "орлов". Контракт с игроком рассчитан до 2025 года.

Любой желающий сможет беспрепятственно выкупить 21-летнего Педриньо у Бенфики – если выплатит прописанные в контракте 120 млн евро отступных, пишет football.ua.

Трансферное окно в Португалии сейчас закрыто, поэтому до лета Педриньо остается в аренде в Палмейрасе.

После 25 туров чемпионата Португалии Бенфика идет на втором месте, отставая от Порту на одно очко. Следующий матч команда проведет против Тонделы 14 марта.

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