Португалия: «Бенфика» обыграла «Фиорентину»

Интрига держала зрителей встречи до самого конца противостояния. В начале первого тайма швейцарский нападающий «орлов» Харис Сеферович открыл счет. На 29 минуте сербский игрок костей Душан Влахович восстановил статус-кво. Победу «Бенфике» принес бразильский вингер Кайо, отличившийся уже в добавленное к матчу время, пишет gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что экс-форвард туринского «Ювентуса», испанской «Севильи», английского «Тоттенхэма» и сборной Испании Фернандо Льоренте может продолжить карьеру в «Фиорентине».

Товарищеские матчи. Клубы

«Фиорентина» (Италия) — «Бенфика» (Португалия) — 1:2

Голы: 0:1 — Сеферович, 9; 1:1 — Влахович, 29; 1:2 — Кайо, 93