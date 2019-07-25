Португалия: «Бенфика» обыграла «Фиорентину»

Четверг, 25 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: «Бенфика» обыграла «Фиорентину»

Португальская «Бенфика» взяла верх над итальянской «Фиорентиной» в рамках Международного кубка чемпионов, проходящего в США.

Интрига держала зрителей встречи до самого конца противостояния. В начале первого тайма швейцарский нападающий «орлов» Харис Сеферович открыл счет. На 29 минуте сербский игрок костей Душан Влахович восстановил статус-кво. Победу «Бенфике» принес бразильский вингер Кайо, отличившийся уже в добавленное к матчу время, пишет gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что экс-форвард туринского «Ювентуса», испанской «Севильи», английского «Тоттенхэма» и сборной Испании Фернандо Льоренте может продолжить карьеру в «Фиорентине».

Товарищеские матчи. Клубы

«Фиорентина» (Италия) — «Бенфика» (Португалия) — 1:2

Голы: 0:1 — Сеферович, 9; 1:1 — Влахович, 29; 1:2 — Кайо, 93

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