Португалия: «Бенфика» победила «Лион» в матче Лиги чемпионов

Четверг, 24 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: «Бенфика» победила «Лион» в матче Лиги чемпионов

«Лион» упустил шанс набрать очки в матче с «Бенфикой».

23 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2019/20 между командами «Бенфика» и «Лион» был разыгран матч в городе Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Да Луж». Противостояние завершилось со счетом 2:1 в пользу «орлов», пишет regnum.ru.

«Бенфика», одержав первую победу и набрав 3 очка, осталась на последней позиции группы G. «Лион» с 4-мя баллами расположился строчкой выше.

Вингер национальной сборной Голландии Мемфис Депай с оценкой 8.01 стал лучшим игроком матча, забив единственный мяч французского клуба, выиграв 2 верховые дуэли и совершив 2 успешные обводки.

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