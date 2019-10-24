Португалия: «Бенфика» победила «Лион» в матче Лиги чемпионов

23 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2019/20 между командами «Бенфика» и «Лион» был разыгран матч в городе Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Да Луж». Противостояние завершилось со счетом 2:1 в пользу «орлов», пишет regnum.ru.

«Бенфика», одержав первую победу и набрав 3 очка, осталась на последней позиции группы G. «Лион» с 4-мя баллами расположился строчкой выше.

Вингер национальной сборной Голландии Мемфис Депай с оценкой 8.01 стал лучшим игроком матча, забив единственный мяч французского клуба, выиграв 2 верховые дуэли и совершив 2 успешные обводки.