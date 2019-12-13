Португалия: «Бенфика» продлила контракт с главным тренером

43-летний специалист возглавил «Бенфику» в 2019 году. До этого он работал в лиссабонском клубе с дублем.

В нынешнем сезоне под руководством Лаже «Бенфика» лидирует в чемпионате Португалии. В Лиге чемпионов команда из Лиссабона не смогла пробиться в плей-офф, но весной выступит в Лиге Европы. В последнем матче группового этапа ЛЧ «Бенфика» разгромила «Зенит» (3:0) и заняла третье место в группе, пишет news.sportbox.ru.