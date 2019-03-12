Португалия: "Бенфика" сыграли вничью с "Белененсишем"

Встреча, прошедшая в понедельник в Лиссабоне, завершилась со счетом 2:2. У "Бенфики" отличился Жонас (55-я минута). В составе гостей голы забили Диогу Виана (68) и Кикаш (70). Еще один мяч в собственные ворота отправил игрок "Белененсиша" Нуну Коэлью (65). В компенсированное ко второму тайму время с поля был удален футболист гостей Эдуардо, пишет РИА Новости.

"Бенфика" с 60 очками занимает первое место в чемпионате Португалии, "Белененсиш" с 37 баллами идет седьмым.