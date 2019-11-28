Португалия: «Бенфика» упустила победу над «РБ Лейпциг»

Отметим, что Эмиль Форсберг спас свою команду от поражения, забив на восьмой минуте компенсированного времени.

«РБ Лейпциг» – «Бенфика» – 2:2 (0:1)

Голы: Форсберг (89 - пен, 90+) – Пицци (20), Винисиус (58).

В турнирной таблице в активе «Зенита» и «Лиона» по 7 набранных очков. «Бенфика» набрала четыре очка, оставшись на четвёртом месте в группе. Немецкий клуб сохранил лидерство с 10 очками, пишет metaratings.ru.

В шестом туре «Зенит» отправится на выезд в Португалию, где сыграет с «Бенфикой». «Лион» же встретится с немецким «РБ Лейпциг». Обе встречи запланированы на 10 декабря.

Добавим, что существует сценарий, при котором питерцы могут остаться за бортом плей-офф Лиги чемпионов даже в случае победы в заключительный игровой день. Это случится, если «Лион» обыграет «Лейпциг», и тогда у трёх команд будет по десять очков.

В этом случае «Зенит» уступит соперникам по личным встречам, довольствуясь проходом в 1/16 финала Лигу Европы.

Если же «Бенфика» выиграет с крупным счетом, то для выхода дальше будет нужно поражение «Лиона» в игре с «Лейпцигом». В противном случае – четвертое место.