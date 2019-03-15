Португалия: «Бенфика» вышла в четвертьфинал ЛЕ

Пятница, 15 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: «Бенфика» вышла в четвертьфинал ЛЕ

Футболисты португальской "Бенфики" в дополнительное время обыграли загребское "Динамо" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в Лиссабоне в четверг, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Голами отметились Жонас (71), Франсишку Феррейра (94) и Алехандро Гримальдо (105). "Динамо" доигрывало матч в меньшинстве после удаления на 104-й минуте Петара Стояновича, пишет РИА Новости.

В первом матче в Загребе победу одержало "Динамо" - 1:0. По сумме двух игр в четвертьфинал Лиги Европы вышла "Бенфика".

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