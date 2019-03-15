Португалия: «Бенфика» вышла в четвертьфинал ЛЕ

Встреча, прошедшая в Лиссабоне в четверг, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Голами отметились Жонас (71), Франсишку Феррейра (94) и Алехандро Гримальдо (105). "Динамо" доигрывало матч в меньшинстве после удаления на 104-й минуте Петара Стояновича, пишет РИА Новости.

В первом матче в Загребе победу одержало "Динамо" - 1:0. По сумме двух игр в четвертьфинал Лиги Европы вышла "Бенфика".