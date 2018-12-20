Португалия: "Бенфики" обыграли "Монталегре"

Четверг, 20 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Португалия:

"Бенфика" одолела "Монталегре" и вышла в четвертьфинал Кубка Португалии.

Футболисты лиссабонской "Бенфики" обыграли "Монталегре", выступающий в третьем по силе дивизионе чемпионата страны, в 1/8 финала Кубка Португалии и пробились в четвертьфинал.

Игра, прошедшая в среду в Монталегре, закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 31-й минуте забил Герман Конти, пишет РИА Новости.

Соперник "Бенфики" по четвертьфиналу Кубка Португалии станет известен по результатам жеребьевки, которая пройдет позднее.

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