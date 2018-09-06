Португалия: «Бенфику» могут на три года отстранить от еврокубков

Португальский футбольный клуб «Бенфика» может быть на три года отстранен от участия в еврокубковых турнирах из-за коррупции в руководстве команды.

Как сообщает The Sun, в адрес «Бенфики» уже выдвинуты обвинения по 30 случаям коррупции, лжесвидетельства и финансовых махинаций. Сторона обвинения требует отстранить клуб от участия во всех турнирах, в том числе и в еврокубках, на срок от шести месяцев до трех лет, пишет russian.rt.com.

Отмечается, что дисциплинарный комитет Португальской футбольной федерации уже инициировал собственное расследование по данным обвинениям в адрес 35-кратного чемпиона страны.

В нынешнем сезоне «Бенфика» сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов с «Баварией», «Аяксом» и АЕК.