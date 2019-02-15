Португалия: Бэнкси - Dismaland и Другие

Пятница, 15 Февраль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: Бэнкси - Dismaland и Другие

До 31 марта Алфандега-ду-Порту проводит выставку фотографа Барри Костона о проекте «Dismaland» британского художника стрит-арта Бэнкси.

Выставка под названием «Бэнкси, Dismaland и Другие» представляет собой экскурсию для публики по творчеству художника, который уже более 25 лет использует искусство, чтобы поставить под сомнение общественные ценности.

Эта экспозиция, которая сейчас проходит в Португалии в формате фотографии, содержит 44 фотографии большого размера и включает изображения проекта «Dismaland» (2015), а также другие знаковые работы художника, такие как «Walled Off Hotel» (2017) и «Flower Thrower» (2005). Есть также аудиовизуальная инсталляция, где будут представлены документальные фильмы о Бэнкси и его творчестве – «Banksy does New York» (2014) и «Saving Banksy» (2017), которые подчеркивают произведения и отмечают полемические моменты.

Время проведения: до 31 марта

Место проведения: Porto

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья