Португалия: Бэнкси - Dismaland и Другие

Выставка под названием «Бэнкси, Dismaland и Другие» представляет собой экскурсию для публики по творчеству художника, который уже более 25 лет использует искусство, чтобы поставить под сомнение общественные ценности.

Эта экспозиция, которая сейчас проходит в Португалии в формате фотографии, содержит 44 фотографии большого размера и включает изображения проекта «Dismaland» (2015), а также другие знаковые работы художника, такие как «Walled Off Hotel» (2017) и «Flower Thrower» (2005). Есть также аудиовизуальная инсталляция, где будут представлены документальные фильмы о Бэнкси и его творчестве – «Banksy does New York» (2014) и «Saving Banksy» (2017), которые подчеркивают произведения и отмечают полемические моменты.

Время проведения: до 31 марта

Место проведения: Porto