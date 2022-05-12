Португалия: бензин и дизельное топливо продолжают дорожать

Четверг, 12 Май 2022 Португалия Португалия

Португалия: бензин и дизельное топливо продолжают дорожать

Цены выросли на 7,6% и 11,3% в период с февраля по март.

В округе Порталегре зарегистрированы самые низкие цены на дизельное топливо и бензин в континентальной Португалии, а Фару, Браганса, Лиссабон и Гуарда - самые высокие, указывает ERSE.

Средняя цена продажи простого бензина для населения выросла на 7,6% в марте по сравнению с февралем, до 1,975 евро за литр, в то время как простое дизельное топливо выросло на 11,3% до 1,901 евро, сообщило ERSE.

В своем ежемесячном бюллетене о рынке топлива и сжиженного нефтяного газа Управление по регулированию энергетических услуг (ERSE) сообщает, что в марте средняя розничная цена (PVP) простого бензина 95 выросла до 1,975 евро за литр по сравнению с 1,835 евро за литр. евро в феврале и на уровне 1,762 евро в январе , «следуя за поведением цены барреля нефти на международном рынке».

«Наиболее значительный компонент PVP приходится на налоги, которые в марте составляли примерно 51,1% от общего счета за бензин, за которыми следуют котировки и фрахт (38,2%)», - говорит ERSE.

С другой стороны, эксплуатационные расходы и маркетинговая маржа, включение биотоплива, логистика и формирование стратегических резервов вместе составляют около 10,8% среднего PVP простого бензина 95.

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