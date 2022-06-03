Португалия: бензин подорожает на 14 центов, дизтопливо - на 12 центов

Пятница, 03 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: бензин подорожает на 14 центов, дизтопливо - на 12 центов

С понедельника литр простого бензина 95 подорожает до 2,069 евро, простого дизеля - до 1,801 евро.

На следующей неделе, когда заправите машину, будьте готовы заплатить больше.

Из-за опасений нехватки нефти, подпитывающей мировые цены в эти дни, с 6 июня цена возрастет на 12 центов за литр дизельного топлива и на 14 центов за литр бензина.

Принимая во внимание средние цены на заправках, литр простого бензина 95 должен оставаться выше порога в два евро и стоить 2,069 евро, а литр простого дизельного топлива повысится до 1,801 евро.

Рост цен на топливо, как следствие роста цен на нефть, является результатом договоренности на европейском уровне о шестом пакете санкций против России на внеочередном саммите глав государств и правительств.

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