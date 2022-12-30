Португалия: бензин подорожает на 5,5 цента, а дизель - на 0,5 цента

Топливо снова подорожает на следующей неделе. Наиболее значительный рост продемонстрировал бензин, который подорожал на 5,5 цента, в то время как дизельное топливо, наиболее часто используемое в Португалии, как ожидается, подорожает всего на 0,5 цента.

Однако цены, взимаемые с конечного потребителя, могут различаться в зависимости от АЗС.

Также они могут подвергнуться корректировке с учетом закрытия цен на нефть марки Brent в эту пятницу и поведения валютного рынка.

Эти цены уже учитывают пересмотр временных фискальных мер, помогающих смягчить рост цен на топливо, которые обновляются в начале каждого месяца.

Таким образом, в декабре месяце действие компенсационного механизма, примененного в декабре, на практике привело к увеличению налоговой нагрузки, которая по сравнению с ноябрем выросла на 4,8 цента за литр дизельного топлива и на 2,9 цента за литр бензина.