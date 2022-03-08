Португалия: бензин резко подорожал, но его еще нужно найти

Вторник, 08 Март 2022 Португалия Португалия

Португалия: бензин резко подорожал, но его еще нужно найти

Первые очереди на заправках появились в Лиссабоне, потом проблема перекинулась и на остальную часть страны.

С понедельника португальцам приходится привыкать к новым ценам. На заправку 40 литров приходится тратить на 5,60 евро больше для дизельного топлива и на 3,20 евро - для бензина-95.

Дизельное топливо, наиболее часто используемое португальцами, в этот понедельник скакнуло сразу на 14 центов, а бензин - на восемь центов.

Чтобы справиться с ростом цен на топливо, правительство объявило, что с 7 марта оно укрепит программу Autovoucher, ежемесячную субсидию для налогоплательщиков, с пяти евро до 20 евро.

Чтобы получить доступ к этой дотации, вы должны сначала присоединиться к платформе IVAucher, затем выбрать подходящую заправочную станцию ​​и, наконец, заплатить платежной картой участвующего банка.

Фактически, на прошлой неделе цена за баррель нефти превысила 120 долларов США, что отразилось на ценах на бензин и дизельное топливо на международных рынках.

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