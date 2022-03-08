Португалия: бензин резко подорожал, но его еще нужно найти
Первые очереди на заправках появились в Лиссабоне, потом проблема перекинулась и на остальную часть страны.
С понедельника португальцам приходится привыкать к новым ценам. На заправку 40 литров приходится тратить на 5,60 евро больше для дизельного топлива и на 3,20 евро - для бензина-95.
Дизельное топливо, наиболее часто используемое португальцами, в этот понедельник скакнуло сразу на 14 центов, а бензин - на восемь центов.
Чтобы справиться с ростом цен на топливо, правительство объявило, что с 7 марта оно укрепит программу Autovoucher, ежемесячную субсидию для налогоплательщиков, с пяти евро до 20 евро.
Чтобы получить доступ к этой дотации, вы должны сначала присоединиться к платформе IVAucher, затем выбрать подходящую заправочную станцию и, наконец, заплатить платежной картой участвующего банка.
Фактически, на прошлой неделе цена за баррель нефти превысила 120 долларов США, что отразилось на ценах на бензин и дизельное топливо на международных рынках.