Португалия: бензин уже стоит больше двух евро

Пятница, 15 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: бензин уже стоит больше двух евро

Барьер был преодолен впервые в истории.

Бензин преодолевает исторический барьер в два евро за литр.

В этот понедельник в тридцать пятый раз за год топливо подорожало.

С начала этой недели литр дизельного топлива подорожал еще на три с половиной цента, а литр бензина - на два с половиной.

В некоторых случаях это означало преодоление барьера в два евро за литр.

TVI24 и подтвердил, что стоимость бензина 98 уже повысилась в некоторых местах до двух евро за литр с понедельника и что эти значения проявляются «в основном на автомагистралях».

Согласно информации, предоставленной Генеральным управлением энергетики и геологии, это заправки Repsol, в которых цена на специальный бензин 98 превысила два евро за литр.

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