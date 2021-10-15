Португалия: бензин уже стоит больше двух евро

Бензин преодолевает исторический барьер в два евро за литр.

В этот понедельник в тридцать пятый раз за год топливо подорожало.

С начала этой недели литр дизельного топлива подорожал еще на три с половиной цента, а литр бензина - на два с половиной.

В некоторых случаях это означало преодоление барьера в два евро за литр.

TVI24 и подтвердил, что стоимость бензина 98 уже повысилась в некоторых местах до двух евро за литр с понедельника и что эти значения проявляются «в основном на автомагистралях».

Согласно информации, предоставленной Генеральным управлением энергетики и геологии, это заправки Repsol, в которых цена на специальный бензин 98 превысила два евро за литр.