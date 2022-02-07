Португалия: бензин занимает 8 место в ЕС по цене

Понедельник, 07 Февраль 2022 Португалия Португалия

Португалия: бензин занимает 8 место в ЕС по цене

Цена бензина-95 в Португалии в четвертом квартале 2021 года выросла на 1,7% по сравнению с предыдущим кварталом.

В результате страна заняла восьмое место среди государств-членов Европейского Союза с самыми высокими ценами, согласно ценовому бюллетеню регулирующего органа энергетических услуг (ERSE).

Что касается дизеля, то цены в Португалии на десятом месте в ЕС.

Цена бензина-95 с учетом налогов в последнем квартале составляла 1669 евро за литр, что выше, чем в Испании, а также по сравнению со средним показателем по Европе.

«Налоговая нагрузка, применяемая в Португалии (57%), оправдывала более низкую ценовую конкурентоспособность в контексте Пиренейского полуострова», - поясняет компания-регулятор.

«Португалия находится на десятом месте среди стран, которые продают наиболее дорогое дизельное топливо в ЕС-27, при этом взимаемая цена соответствует разнице в 32 цента/л и 35 центов/л по сравнению со страной с самыми низкими ценами и с самыми высокими ценами соответственно», - добавляет ERSE.

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