Португалия: бензин занимает 8 место в ЕС по цене

В результате страна заняла восьмое место среди государств-членов Европейского Союза с самыми высокими ценами, согласно ценовому бюллетеню регулирующего органа энергетических услуг (ERSE).

Что касается дизеля, то цены в Португалии на десятом месте в ЕС.

Цена бензина-95 с учетом налогов в последнем квартале составляла 1669 евро за литр, что выше, чем в Испании, а также по сравнению со средним показателем по Европе.

«Налоговая нагрузка, применяемая в Португалии (57%), оправдывала более низкую ценовую конкурентоспособность в контексте Пиренейского полуострова», - поясняет компания-регулятор.

«Португалия находится на десятом месте среди стран, которые продают наиболее дорогое дизельное топливо в ЕС-27, при этом взимаемая цена соответствует разнице в 32 цента/л и 35 центов/л по сравнению со страной с самыми низкими ценами и с самыми высокими ценами соответственно», - добавляет ERSE.