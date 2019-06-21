Португалия: беременные останутся без срочной помощи

В четырех больницах большого Лиссабона (Maternidade Alfredo da Costa, Santa Maria, São Francisco Xavier и Amadora-Sintra) недостаточно персонала, для того, чтобы обслуживать в течение лета отделения неотложной помощи. Об этом сообщает издание Publico.



«Тут царит хаос», - описывает ситуацию источник изания, который подчеркивает, что ситуация «серьезная».



По данным СМИ, отделения неотложной помощи из-за нехватки специалистов не будут функционировать, начиная с последней недели июля до конца сентября.



Сообщается, что чиновники департамента здравоохранения Лиссабона (ARSLVT) в качестве решения предложили «схему ротации» между службами, благодаря чему, одно из отделений срочной помощи всегда останется открытым. Однако, этот вопрос «до конца не решен».