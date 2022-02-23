Португалия: бесконтактные платежи выросли с 10 до 40 процентов

Среда, 23 Февраль 2022 Португалия Португалия

Португалия: бесконтактные платежи выросли с 10 до 40 процентов

Пандемия изменила платежные привычки в Португалии: они становятся все более электронными.


Португальцы все чаще используют бесконтактные технологии, позволяющие оплачивать покупки на сумму до 50 евро, просто поднеся карту к платежному терминалу.

Согласно данным, обнародованным Banco de Portugal, в декабре 2021 года четыре из десяти платежей национальными и иностранными картами были совершены бесконтактно.

Эти 40% контрастируют с менее чем 10%, зафиксированными в конце 2019 года, до пандемии, когда бесконтактные технологии мало использовались в операциях с платежными терминалами.

Всего в 2021 году португальцы совершили 3,1 млрд розничных платежей на сумму 564,3 млрд евро, достигнув новых исторических максимумов.

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