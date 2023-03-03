Португалия: бесплатная парковка для жителей Кашкайша

Вы живете в округе? У вас есть карта Viver Cascais? Вы используете приложение MobiCascais? Эти три условия вместе дают вам доступ к 100 минутам бесплатной парковки в день (кроме красных зон).

С 24 октября ежедневно предоставляется 100 минут бесплатной парковки для поездки на Меркадо-да-Вила, посещения Casa das Histórias Paula Rego и других культурных объектов в муниципалитете, поездки в Casa da Guia, Бока-ду-Инферно, или на пляж (кроме Аламеда-Дукеса-де-Палмела), или в любое другое место в парковочных зонах с ограниченным сроком действия, кроме красной оси.

Это эксклюзивное преимущество для жителей муниципалитета с активной картой Viver Cascais, которым можно воспользоваться с помощью приложения MobiCascais.

100 бесплатных минут в день нельзя накапливать, они обновляются каждый день и могут быть разделены между разными транспортными средствами, если они зарегистрированы на имя получателя (см. ниже, как подать заявку).

Обратите внимание:

Эта льгота обусловлена ​​наличием мест и не распространяется на улицы «красной оси» и на крытые автостоянки.

После того, как 100 бесплатных минут в день будут исчерпаны, если транспортное средство остается на месте, будет применяться тариф для магистрали, на которой припарковано транспортное средство (минимум 15 минут).

Это преимущество не может быть суммировано с другими действующими преимуществами, такими как первые 15 минут парковки или 30 бесплатных последовательных минут первого ежедневного использования.

ПРОФИЛЬ: Только для резидентов округа необходимо предоставить подтверждение налогового места жительства.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Доступно с октября 2022 г., дата окончания не установлена.

ПОДПИСКА: Преимущество подразумевает предварительную подписку, которую необходимо оформить на сайте vive.cascais.pt. https://my.cascais.pt/Viver/Index/#/ParkBenefit

Необходимые документы:

1. Единый документ на транспортное средство;

2. Сертификат налогового резидента;

Вы можете получить этот сертификат в налоговой инспекции или через финансовый портал, выполнив следующие действия: Cidadãos > Serviços > Documentos > Certidões > Pedir Certidão > Domicílio Fiscal > Confirmar > Obter;

3. Документ, подтверждающий договор ALD/лизинга (если применимо).