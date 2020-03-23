Португалия: бесплатное метро в Лиссабоне

Понедельник, 23 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: бесплатное метро в Лиссабоне

Метро Лиссабона хочет минимизировать взаимодействие сотрудников с оборудованием и пассажирами, чтобы избежать заражения.

Именно по-этому вся цепочка метро в Лиссабоне будет бесплатной на время карантина в связи с коронавирусом.

С помощью этой меры пассажиры не будут контактировать с валидаторами, поскольку они могут быть «точками заражения», также минимизируется необходимость взаимодействия с оборудованием со стороны сотрудников метро, таким образом снижая риск заражения.

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