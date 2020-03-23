Португалия: бесплатное метро в Лиссабоне

Именно по-этому вся цепочка метро в Лиссабоне будет бесплатной на время карантина в связи с коронавирусом.

С помощью этой меры пассажиры не будут контактировать с валидаторами, поскольку они могут быть «точками заражения», также минимизируется необходимость взаимодействия с оборудованием со стороны сотрудников метро, таким образом снижая риск заражения.