Португалия: бесплатные автобусы в Кашкайше

Кашкайш стал первым муниципалитетом Португалии с бесплатными автобусами!

Это одна из самых амбициозных реформ в области мобильности в Португалии, на которую мэр города Кашкашйа Карлуш Каррейраш возлагает большие надежды.

С 1 января 2020 года Кашкайш стал первым в стране городом с бесплатным общественным транспортом. В течение января транспортными услугами могут пользоваться все желающие.

С февраля пособие становится эксклюзивным для жителей, студентов и людей работающих в Кашкайше. Все желающие могут зарегистрироваться на сайте.

Список бесплатных автобусов:

MobiCascais - все; Scotturb - 400 Giro Cascais, 401 Giro Parede, 402, 404, 405, 406, 407, 408 busCas Alvide, 409, 411, 412, 413, 414, 415, 419, 423, 427 busCas Cascais, 461, 462, 464, 475, 488 busCas Parede, 490.