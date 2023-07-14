Португалия: бесплатные билеты в музеи для туристов закончатся, цены вырастут

Об этом сообщил министр культуры Педру Адао-и-Силва.

«Мы собираемся пересмотреть билетную политику, сделать вход в музеи федерального подчинения бесплатным для граждан страны и платным для туристов», - сказал министр.

В настоящее время вход бесплатный по воскресеньям и праздничным дням в первой половине дня для всех.

Педру Адао-и-Силва напомнил, что «70% посетителей португальских музеев - иностранцы», и что из 30% португальцев «только 15% оплачивают полный билет, на все остальные получают очень значительные скидки, от 50 до 60%».

«С помощью такого рода изменений мы можем существенно повлиять на доход», - заявил он.