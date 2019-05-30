Португалия: бесплатные браслеты для безопасности детей

Четверг, 30 Май 2019 Португалия Португалия

Португалия: бесплатные браслеты для безопасности детей

Браслеты персонифицированные и бесплатные.

В эту субботу начинается кампания Estou Aqui! Crianças, которая была запущена португальской полицией. Всем желающим жителям страны предлагается получить браслет для своего ребенка, с его персональными данными в виде буквенно-цифрового кода. Эта информация позволит экстренным службам в случае если ребенок потерялся быстро связаться с родителями.

В прошлом году полицейскими было выдано 68 тысяч таких браслетов. Чтобы его заказать достаточно перейти на специальный сайт и заполнить форму, указав в каком именно отделении вы хотите его получить. Браслеты персонифицированные и бесплатные.

Сайт для заказа браслета - https://estouaqui.mai.gov.pt/Pages/index.htm

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