Португалия: бесплатные браслеты для безопасности детей

В эту субботу начинается кампания Estou Aqui! Crianças, которая была запущена португальской полицией. Всем желающим жителям страны предлагается получить браслет для своего ребенка, с его персональными данными в виде буквенно-цифрового кода. Эта информация позволит экстренным службам в случае если ребенок потерялся быстро связаться с родителями.

В прошлом году полицейскими было выдано 68 тысяч таких браслетов. Чтобы его заказать достаточно перейти на специальный сайт и заполнить форму, указав в каком именно отделении вы хотите его получить. Браслеты персонифицированные и бесплатные.

Сайт для заказа браслета - https://estouaqui.mai.gov.pt/Pages/index.htm