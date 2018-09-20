Португалия: бесплатные проездные

В рамках инициативы, которая проводится в регионе Большого Лиссабона (Área Metropolitana de Lisboa, AML), предлагает бесплатный месячный проездной (passe) всем, кто оформляет его впервые или не делал этого в течение, как минимум, года. К кампании примкнули все операторы общественного транспорта столицы.

«Городская мобильность является одной из основных проблем в предстоящие десятилетия для Португалии», и это означает, что важны все действия, которые способствуют использованию общественного транспорта в ущерб индивидуальному», - поясняется в заявленииAML.