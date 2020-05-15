Португалия: бесплатные тесты на коронавирус в Кашкайше

Все местные жители муниципалитета Кашкайш, желающие провериться на коронавирусную инфекцию, вскоре могут сделать это бесплатно. Со следующей недели местные власти начнут делать бесплатные тесты на коронавирус. Тестирование может охватить до 214 тысяч человек.



Пункты забора анализов будут открыты в 18 частных лабораториях в Кашкайше. Результаты теста станут известны в течение 24 часов и будут отправлены на электронный адрес местного жителя.



«Мы решили, что нам необходимо сделать этот шаг. Наша цель – пять тысяч тестирований в неделю. Кроме пунктов забора анализов, будут работать выездные бригады медиков, которые приедут к гражданам, находящимся в группе риска», - рассказал глава муниципалитета Кашкайш Карлуш Каррейраш. Бесплатные тестирования, по словам чиновника, стали возможными благодаря сотрудничеству между муниципалитетом, диагностической компанией Roche и частными лабораториями Germano Sousa и Joaquim Chaves.



Информацию о том, в каких пунктах и когда пройти тестирование, можно получить позвонив по номеру «горячей линии» 800 203 186. Для того, чтобы пройти тест, необходимо предоставить подтверждение адреса проживания в Кашкайш.