Португалия: бесплатные учебники для всех

Парламент Португалии утвердил новый закон, согласно которому всем ученикам государственных школ предоставляются бесплатные учебники вплоть до конца 12-го класса.

Предоставление бесплатных учебников для всех учащихся государственных школ закладывалось в каждом годовом государственном бюджете, начиная с 2016 года. И вот, в прошедшую пятницу, на последнем пленарном заседании Парламента эта идея стала законом.

В последние годы правительство поощряло учеников возвращать учебники в школы для повторного использования, но это подвергалось критике, поскольку многие учебники не были предназначены для повторного использования. В этом году родители жаловались на то, что им приходилось платить за книги. Другие жаловались, что их заставили школы платить за книги, потому что, когда они возвращали книги в конце учебного года, книги были в плохом состоянии, пишет ТАСС.