Португалия: бесплатный курс предпринимательства

В сентябре университет Порту организует вводный курс по предпринимательству и инновациям для людей старше 45 лет, безработных или ищущих профессиональных перемен.

В заявлении Центра компетенций по активному и здоровому старению Университета Порту (Porto4Ageing) говорится, что курс под названием «A.PREENDER» является бесплатным и будет проходить с 12 по 30 сентября.

Предназначенный для жителей Порту старше 45 лет, безработных или ищущих профессиональных изменений, курс «знакомит с миром предпринимательства и инноваций», чтобы предоставить «возможность для изменений и профессиональной переквалификации».

В ходе курса участники смогут узнать, как начать свой бизнес, генерировать идеи, развивать коммуникативные навыки и ряд других валентностей, контактируя со специалистами из разных областей и приобретая сквозные навыки для своей жизни.

«Эта инициатива направлена ​​на то, чтобы предоставить возможность переподготовки людей с профессиональным опытом и открыть им двери для начала собственного бизнеса», - подчеркивает центр, отмечая, что пожилые работники, как правило, «сталкиваются с большим количеством препятствий», чем молодые люди.

«Несколько исследований показывают, что компании, основанные пожилыми людьми, имеют более высокий уровень успеха благодаря их опыту, способности руководить и справляться с препятствиями, а также глобальному видению рынка и потребностей населения», - добавляет он.

Регистрация на курс, продвигаемый Европейским институтом инноваций и технологий в области здравоохранения при Университете Порту (EIT Health Porto), открыта до 2 сентября и может быть осуществлена ​​через веб-сайт Porto4Ageing.