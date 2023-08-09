Португалия: бесплатный вход в музеи в День молодежи

Среда, 09 Август 2023 Португалия Португалия

Португалия: бесплатный вход в музеи в День молодежи

Молодежь в возрасте от 12 до 29 лет может бесплатно посетить музеи, памятники и дворцы DGPC 12 августа.

Эти возрастные группы будут иметь бесплатный вход в рамках празднования дня, который в Португалии организует Португальский институт спорта и молодежи.

Таким образом, Международный день молодежи, который в 2023 году призван подчеркнуть важность экологического пути к устойчивому миру, также предоставляет молодым людям возможность посетить музеи, дворцы и памятники, входящие в сеть DGPC.

Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с целью признания основополагающей роли молодежи в жизни общества.

Каждый год в этот день местные органы власти, ассоциации и организации, связанные с молодежью, организуют концерты, семинары, культурные мероприятия и встречи по предложенной теме, которая в этом году посвящена актуальности экологических навыков.

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