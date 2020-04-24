Португалия: беженцев из хостела-очага заражения ищут в Великобритании

Пятница, 24 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: беженцев из хостела-очага заражения ищут в Великобритании

В отеле подтверждено 171 случай заражения.

В хостеле Лиссабона, где накануне заразился 171 иммигрант, недосчитались шесть человек. В отеле были размещены иммигранты, попросившие предоставить им гуманитарное или политическое убежище. Несколько дней назад стало известно, что хостел стал очагом коронавирусной инфекции, после чего всех постояльцев и работников хостела протестировали. Впоследствии местонахождение шести беженцев так и не удалось установить.

По закону, лица попросившие убежище не обязаны находиться по одному и тому же адресу. Однако, в случае смены места жительства они должны проинформировать об этом иммиграционную службу.

В сообщении SEF говорится, что двое из пропавших беженцев сейчас предположительно находятся в Великобритании. Португальские власти уже обратились к британским коллегам с просьбой помочь с поисками. Еще четырех беженцев инспекторы SEF разыскивают в Португалии. По словам иммиграционной службы, иммигранты подвергают риску «общественное здоровье».

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