Португалия: беженцы из Украины получат упрощенный режим въезда

Министр внутренних дел Франсишка Ван Дунем, министр труда, солидарности и социального обеспечения Ана Мендеш Годинью и министр аппарата президента Мариана Виейра да Силва объявили 1 марта о поддержке, которую вступит в силу для украинских беженцев.

По словам министра при президенте, эти меры направлены на то, чтобы «отвечать на потребности, которые могут быть связаны с жильем и необходимостью легализации, а также с акцентом на трудоустройство».

Беженцы получат выгоду от режима временной защиты, который предусматривает упрощенный режим разрешения на пребывание в стране, предоставляемый в ситуациях большого наплыва беженцев, таких как этот кризис, вызванный войной в Украине, без необходимости доказывать, что они не представляют опасности.

Как объяснила Ван Дунем, будет принято глобальное решение, предполагающее, что эти люди находятся в группе риска, что исключает возможность индивидуальной оценки в этой ситуации. Таким образом, въезд этих людей в страну будет упрощен, с одной только проверкой Службой по делам иностранцев и границ (SEF) в рамках внутренней и национальной безопасности, путем консультаций с базами Шенгенской системы.

Только те, кого SEF считает угрозой для внутренней безопасности, не будут иметь доступа к этому специальному разрешению: люди, совершившие преступления против человечности или тяжкие преступления в стране происхождения.

Этот режим продлится один год с возможностью продления на шесть месяцев, если выяснится, что условий для возвращения в Украину по-прежнему нет.

Граждане Украины или члены семей граждан Украины, которые имеют другие гражданства, могут иметь доступ к этому специальному разрешению, которое может быть гарантировано паспортом, но также и в случае отсутствия у людей документов.

Также было объяснено, что в Институте занятости и профессионального обучения (IEFP) уже есть группа мониторинга, готовая помочь этим гражданам Украины, чтобы найти «наилучшее соответствие» между потребностями и квалификацией, которыми обладают работники.

Министр труда, солидарности и социального обеспечения Ана Мендеш Годинью добавляет, что таким образом была создана «целевая группа», чтобы гарантировать, что как только беженцы прибудут, они будут полностью приняты социальным обеспечением, обеспечены работой и доступом к школам. для детей. Таким образом, эти люди имеют немедленный доступ к номерам пользователей NIF, NISS и SNS.

Что касается жилья, Мариана Виейра да Силва указывает, что оно будет гарантировано в том же регионе, где находится работа для украинцев, ищущих убежища в Португалии, и что они будут распределены по разным районам страны. Прием будет «распределен справедливым и разумным образом», добавила она.