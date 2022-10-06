Португалия: безнадежная налоговая задолженность выросла вдвое

Безнадежный налоговый долг в 2021 году увеличился более чем вдвое по сравнению с 2016 годом, увеличившись до 7 788 миллионов евро, что «представляет собой фактор риска для устойчивости государственных финансов», предупредила во вторник Счетная палата (TdC).

Также организация пришла к выводу, что «долг, подлежащий принудительному взысканию Налоговым и таможенным управлением (AT), составил 23 261 млн евро, что на 1 223 млн евро больше (5,6%), чем в 2020 году».

TdC подчеркнул, что «безнадежный долг, который увеличился более чем вдвое с 2016 года, увеличившись с 3 213 миллионов евро (142,4%) до 7 788 миллионов евро в 2021 году, представляет собой фактор риска для устойчивости государственных финансов».

По мнению организации, «сбор снизился в 2020 и 2021 годах, отчасти из-за мер по отсрочке исполнения налоговых обязательств для смягчения последствий пандемии, что привело к увеличению долга, подлежащего взысканию».