Португалия: «Безопасная дорога»

Она будет продолжаться до понедельника и имеет целью «усиление дорожной инспекции для продолжения борьбы с серьезными дорожными авариями», а также «выработки» безопасной модели поведения у португальских водителей», - заявила GNR.

Во время операции территориальные команды GNR сконцентрирует меры по контролю за движением внутри населенных пунктов и на национальных дорогах, которые их пересекают. Особое внимание будет уделено нарушениям при совершении таких маневров, как обгон, смена направления, реверсирование направления движения, несоблюдение знака «уступи дорогу», а также парковка на расстоянии менее пяти метров от пешеходного перехода, несоблюдение сигналов сфетофора, превышение скорости, вождение под воздействием алкоголя, использование мобильного телефона во время вождения и пр.

Анализ предварительных данных о GNR со смертельным исходом, зарегистрированных в течение 2018 года, позволил установить, что 69% несчастных случаев, приводящих к гибели людей и серьезным травмам, произошли на национальных дорогах (170 погибших) и на улицах (103 погибших), с особым акцентом на округа Порту, Сантарень, Сетубал и Фару.

Отмечается, что из более 80 тысяч ДТП, зарегистрированных в 2018 году, 72% были вызваны столкновениями, что свидетельствует о явном несоблюдении правил дорожного движения, связанных с маневрами, а также дальнейшем увеличении числа сбитых пешеходов на 11%, что привело к гибели 69 человек, из которых 75% были старше 50 лет.

В данный период года ДТП вызывают особую обеспокоенность в связи с тем, что более интенсивное автомобильное и пешеходное движение совпадает с периодом сумерек или ранним вечером (с 17 до 20 часов), что снижает видимость. Также свой «вклад» вносят «вождение в состоянии стресса или усталости», а также меньшая осторожность на переходах со стороны пешеходов.

Последние дни января были отмечены несколькими серьезными ДТП на фоне дождливой погоды, в двух из них погибли люди. Утром 30 января на А5 в районе Национального стадиона не справился с управлением водитель грузовика, который в результате погиб. К счастью, он ехал один, без пассажиров.

А на Прибрежном шоссе (Marginal) в направлении Кашкайш-Лиссабон в тот же день произошло сразу шесть не связанных между собой ДТП. В результате движение на участке от ротунды Сан-Педру ду Эшторил до автозаправки BP было перекрыто на 7 часов. В одном из ДТП близ Пареде, около 14.30, в результате которого опрокинулся автомобиль, погиб один человек. К счастью, в других ДТП обошлось без жертв и зарегистрирован только материальный ущерб.