Португалия: безопасность будет ключом к выбору места отдыха после пандемии

Среда, 02 Февраль 2022 Португалия Португалия

Португалия: безопасность будет ключом к выбору места отдыха после пандемии

Исследование классифицировало безопасность как ключевой фактор при восстановлении туристической индустрии.

Безопасность станет еще более решающим аспектом при выборе места отдыха после пандемии Covid-19, показало исследование исследователей из Университета Коимбры (UC), опубликованное 2 февраля.

Выводы исследования, проведенного Катариной Гувейей и Клаудией Сеабра, исследователями Центра исследований географии и пространственного планирования (CEGOT), классифицировали безопасность как «фундаментальный фактор, который следует учитывать при восстановлении туристической индустрии».

Авторы добавили, что пандемия Covid-19 оказала очень существенное влияние на восприятие безопасности в практике проведения различных туристических мероприятий.

С другой стороны, профессор университета Коимбры отметила, что деятельность, связанная с природой, такая как спорт или поездки на океанские и речные пляжи, «несмотря на негативное влияние пандемии, по-прежнему считается менее опасной деятельностью».

По словам Клаудии Сеабра, посещение художественных галерей, музеев и памятников и даже ресторанов «также считаются менее безопасными видами деятельности».

В исследовании приняли участие 320 туристов, посетивших Центральный регион в течение семи месяцев - с ноября 2020 года по май 2021 года. Большинство из них (98,4%) - граждане Португалии.

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