Португалия: безопасность на дорогах - под контролем

Среда, 14 Сентябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: безопасность на дорогах - под контролем

Власти запускают кампанию по повышению безопасности дорожного движения.

Кампания по усилению использования систем безопасности во всех транспортных средствах, таких как ремни, шлемы и детские сиденья, будет запущена 12 сентября дорожными властями, PSP и GNR.

Согласно совместному заявлению, кампания по безопасности дорожного движения, будет проходить в течение восьми дней до 19 сентября, называется «Cinto-me vivo» и является частью Национального плана проверок на 2022 год.

Кампания будет запущена Национальным управлением безопасности дорожного движения (ANSR), Полицией общественной безопасности (PSP) и Национальной республиканской гвардией (GNR), чтобы «предупредить водителей и пассажиров о важности постоянного использования устройств безопасности».

«При лобовом столкновении на скорости 50 километров в час водитель весом 70 килограммов без ремня безопасности получает удар, эквивалентный свободному падению с третьего этажа», - предупреждают власти.

Напоминая, что эти аварии происходят «в доли секунды», пассажиры, если они не пристегнуты ремнями безопасности, «продолжают следовать по направлению движения со скоростью, равной той, с которой двигалось транспортное средство в начальный момент».

Что касается использования шлема, то он должен быть утвержденной модели, должным образом затянут и отрегулирован, поскольку снижает риск смерти в случае аварии на 40%.

В рамках кампании «Cinto-me Vivo» ANSR будет проводить информационно-просветительские мероприятия на материковой части и региональной административной службой автономного района Мадейра, а инспекционные операции будут проводиться PSP и GNR.

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