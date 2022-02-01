Португалия: безработица ниже, чем в среднем по Европе

В последний месяц 2021 года безработица снизилась как в еврозоне, так и в Европейском союзе, составив 7% и 6,4 % соответственно, сообщил Евростат.

В Португалии показатель составил 5,9%, то есть ниже среднего по единой валютной зоне и среднего по блоку сообщества.

По оценкам Евростата, в последний месяц 2021 года 13 612 млн человек в ЕС были безработными, что на 210 000 меньше, чем в ноябре, и на 2196 млн меньше, чем в декабре 2020 года.

С другой стороны, среди государств-членов блока Сообщества в Испании был самый высокий уровень безработицы в декабре 2021 года (13%). Напротив, в Чешской Республике был самый низкий показатель (2,1%).

В Португалии уровень безработицы, как уже указал Национальный институт статистики, составил 5,9 %, что ниже 6,3%, зарегистрированных в предыдущем месяце, и 6,9% год назад.

Таким образом, в Португалии ставка находится на самом низком уровне с середины 2002 года.