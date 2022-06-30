Португалия: безработица падает до 6,6 процентов

Уровень безработицы снизился до 6,6% в еврозоне и стабилизировался на уровне 6,1% в ЕС в мае.

Португалия находится на уровне среднего показателя по ЕС, хотя показатель вырос по сравнению с предыдущим месяцем.

По оценкам Евростата, в мае 2022 года 13 млн человек в ЕС, из которых 11 млн в еврозоне, были безработными. Если сравнивать с тем же месяцем прошлого года, безработица в итоге снизилась на 2,5 млн в ЕС и на 2,1 млн в еврозоне.

Уровень безработицы в Португалии соответствует среднему показателю по ЕС , немного увеличившись до 6,1% в мае против 5,9%, зафиксированных в апреле этого года.

Если сравнивать с маем 2021 года, то безработица на территории страны снизилась (была на уровне 6,9%).

При сравнительном анализе с другими государствами-членами есть страны с еще более низким показателем, например, Чешская Республика с 2,5%, Польша с 2,7%, Мальта с 3,1%, Нидерланды с 3,3% или Венгрия с 3,6%.

С другой стороны, самый высокий уровень безработицы в Европейском Союзе (ЕС) наблюдается в Испании, он составлял 13,1% (снижение по сравнению с апрелем, но остается самым высоким в ЕС) и Италии с 8,1% в мае (также снижение по сравнению с предыдущим месяцем).