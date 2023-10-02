Португалия: безработица снижается, но остается выше уровня ЕС

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 2 октября Евростатом.

«В августе 2023 года уровень безработицы в еврозоне составлял 6,4% , что ниже 6,5%, зарегистрированных в июле 2023 года, и 6,7%, зарегистрированных в августе 2022 года», - сообщило статистическое управление.

Для сравнения, в Португалии безработица составила 6,2% , что ниже 6,3%, зафиксированных в предыдущем месяце, но выше 6%, зафиксированных год назад.

Несмотря на то, что в Португалии зафиксирован самый низкий уровень безработицы с октября 2022 года, он оказался выше среднего показателя по сообществу, показывают данные Евростата.

Среди различных европейских стран Испания с показателем 11,5% продолжает оставаться государством-членом ЕС, где безработица находится на самом серьезном уровне.

Также выделяются Греция (10,9%), Эстония (7,6%) и Швеция (7,6%).

На другой стороне таблицы расположились Чехия (2,5%), Мальта (2,7%), Польша (2,8%) и Германия (3%).