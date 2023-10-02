Португалия: безработица снижается, но остается выше уровня ЕС

Понедельник, 02 Октябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия: безработица снижается, но остается выше уровня ЕС

Безработица в ЕС в августе составила 5,9%, что ниже 6,2%, зафиксированных в Португалии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 2 октября Евростатом.

«В августе 2023 года уровень безработицы в еврозоне составлял 6,4% , что ниже 6,5%, зарегистрированных в июле 2023 года, и 6,7%, зарегистрированных в августе 2022 года», - сообщило статистическое управление.

Для сравнения, в Португалии безработица составила 6,2% , что ниже 6,3%, зафиксированных в предыдущем месяце, но выше 6%, зафиксированных год назад.

Несмотря на то, что в Португалии зафиксирован самый низкий уровень безработицы с октября 2022 года, он оказался выше среднего показателя по сообществу, показывают данные Евростата.

Среди различных европейских стран Испания с показателем 11,5% продолжает оставаться государством-членом ЕС, где безработица находится на самом серьезном уровне.

Также выделяются Греция (10,9%), Эстония (7,6%) и Швеция (7,6%).

На другой стороне таблицы расположились Чехия (2,5%), Мальта (2,7%), Польша (2,8%) и Германия (3%).

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)