Португалия: безработица снижается пятый месяц подряд

Четверг, 20 Июль 2023 Португалия Португалия

Португалия: безработица снижается пятый месяц подряд

Данные IEFP показывают снижение на 2,8% в годовом исчислении.

Безработица, зарегистрированная в июне, снизилась на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем и снизилась на 1,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Показатель достиг самого низкого значения за всю историю этого месяца, согласно данным Института занятости и профессионального обучения (IEFP).

«Безработица, зарегистрированная в июне, снова снизилась, став самой низкой за всю историю (277 742 человека) в июне, со снижением на -2,8% (-8 113 человек) по сравнению с предыдущим месяцем и на -1,7 % ниже уровня, наблюдавшегося в июне 2022 года (-4 711 человек)», - говорится в заявлении Министерства труда, солидарности и социальной защиты.

Число безработных молодых людей, зарегистрированных в IEFP, также снова сократилось: последовательное снижение составило -7,7% (-2322 молодых человека) по сравнению с предыдущим месяцем и снижение на -0,3% (-81 молодой человек) по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

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