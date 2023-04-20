Португалия: безработица снижается второй месяц подряд

Четверг, 20 Апрель 2023 Португалия Португалия

Португалия: безработица снижается второй месяц подряд

Численность безработных, зарегистрированных в центрах занятости, сокращается второй месяц подряд.

В марте она уменьшилась на 3% по сравнению с февралем текущего года.

Число безработных, зарегистрированных в центрах занятости, в марте сократилось на 6,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Тем не менее, уровень остался остался выше 300 тысяч, превысив декабрьскую планку.

Согласно ежемесячной статистике безработицы , публикуемой Институтом занятости и профессиональной подготовки (IEFP), на конец марта число зарегистрированных безработных составляло 306 157 человек.

В заявлении Министерство труда подчеркивает, что это число является самым низким для марта за последние 30 лет.

В марте безработица в Алентежу увеличилась на 7,2% по сравнению с тем же месяцем 2022 года , а безработица, зарегистрированная в центральной зоне, увеличилась на 0,7%.

С другой стороны, наиболее значительное снижение было отмечено в автономных регионах и Алгарве: -32,8% на Мадейре, -14,3% в Алгарве и -13,9% на Азорских островах.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)