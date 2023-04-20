Португалия: безработица снижается второй месяц подряд

В марте она уменьшилась на 3% по сравнению с февралем текущего года.

Число безработных, зарегистрированных в центрах занятости, в марте сократилось на 6,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Тем не менее, уровень остался остался выше 300 тысяч, превысив декабрьскую планку.

Согласно ежемесячной статистике безработицы , публикуемой Институтом занятости и профессиональной подготовки (IEFP), на конец марта число зарегистрированных безработных составляло 306 157 человек.

В заявлении Министерство труда подчеркивает, что это число является самым низким для марта за последние 30 лет.

В марте безработица в Алентежу увеличилась на 7,2% по сравнению с тем же месяцем 2022 года , а безработица, зарегистрированная в центральной зоне, увеличилась на 0,7%.

С другой стороны, наиболее значительное снижение было отмечено в автономных регионах и Алгарве: -32,8% на Мадейре, -14,3% в Алгарве и -13,9% на Азорских островах.