Португалия: безработица стабилизировалась на уровне 6 процентов

Четверг, 29 Сентябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: безработица стабилизировалась на уровне 6 процентов

По предварительным данным INE, это значение идентично значению мая, июня и июля 2022 года, но ниже, чем за тот же месяц 2021 года.

Согласно предварительным данным, опубликованным в этот четверг Национальным статистическим институтом (INE), уровень безработицы в августе составил 6,0%.

Это такое же значение, как в июле, и ниже, чем 6,3% в августе 2021 года.

Согласно «Ежемесячным оценкам занятости и безработицы» INE, в августе «уровень безработицы оставался на уровне 6,0% четвертый месяц подряд».

Показатель идентичен уровню мая, июня и июля 2022 года и ниже, чем в том же месяце 2021 года, на 0,3 процентных пункта.

Статистические данные также отражают повышение уровня безработицы в июле, увеличившись с предварительного значения 5,9% до 6,0%.

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