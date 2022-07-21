Португалия: безработица упала до рекордного минимума

Согласно ежемесячной статистике IEFP, число безработных, зарегистрированных в центрах занятости, сократилось в июне, упав более чем на 25% по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

По данным Министерства труда, «это самый низкий показатель за всю историю» - 282 453 человек.

По данным IEFP, «на конец июня 2022 года в службах занятости материкового и автономного округов было зарегистрировано 282 453 безработных, что составляет 61,4% от общего числа 459 742 заявлений о приеме на работу».

Это число представляет собой годовое падение на 25,3% и снижение на 4,7% по сравнению с маем прошлого года.

По данным IEFP, с началом летнего сезона Алгарве стал регионом, в котором было зарегистрировано самое большое падение зарегистрированной безработицы, примерно на 18,7%.

Наибольший вклад в сокращение безработицы внесли сектор размещения, общественного питания и им подобные, в которых зарегистрированная безработица снизилась на 40,5% по сравнению с июнем 2021 года.

Безработица среди молодежи (лица моложе 25 лет) зафиксировала дальнейшее снижение по цепочке минус 6,3% в июне (-1882 молодых человека) и снижение на -32,2% (-13 188 молодых людей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наконец, упоминается, что «в июне насчитывалось 137 561 длительно безработных: в период с мая по июнь 2022 г. произошло дальнейшее снижение на -5,5% (-8 081 человек), что теперь составляет -22,8% ниже уровня, зарегистрированного в июне. 2021 г. (-40 664 чел.)», - отмечает правительство.