Португалия: безработица увеличилась на 2,3 процента

Безработное население, оцениваемое в 305,8 тыс. человек, увеличилось в третьем квартале текущего года на 2,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что эквивалентно еще семи тысячам человек в таком состоянии.

Тем не менее, по сравнению с тем же периодом прошлого года INE зафиксировал снижение на 4,1% (12,9 тыс.).

«Основной вклад в годовую динамику численности безработного населения внесла убыль следующих групп населения: мужчины (8,2 тыс.; 5,7%); лица в возрасте от 16 до 24 лет (10,7 тыс.; 13,9%); с высшим образованием (14,7 тыс.; 15,3%); ищет новую работу (14,3 тыс.; 5,2%); и безработные 12 и более месяцев (24,8 тыс.; 16,2%)», - уточняет INE.

В период с июля по сентябрь текущего года 42,1% безработного населения находились в таком состоянии в течение 12 и более месяцев, что классифицируется как длительная безработица. Это на 8,8 п.п. ниже, чем в предыдущем квартале, и на 6 п.п. ниже, чем в том же квартале предыдущего года.

Уровень безработицы оценивается в 5,8%, что представляет собой небольшое увеличение (0,1 п.п.) по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,3 п.п. ниже, чем в третьем квартале 2021 года.

Национальный институт статистики также подсчитал, что неактивное население, оцениваемое в 5031,6 тыс. человек в третьем квартале 2022 года, уменьшилось по сравнению с предыдущим кварталом (0,6%; 32,7 тыс.), а также по сравнению с тем же периодом предыдущего года. (1,1%; 54,0 тыс.).