Португалия: безработица во втором квартале упала до 5,7 процента

Уровень безработицы снизился до 5,7% во втором квартале 2022 г., что на 0,2 процентных пункта (п.п.) меньше, чем в предыдущем квартале, и на 1,0 п.п. меньше, чем во втором квартале 2021 года, согласно данным Национального института статистики.

Этот квартальный уровень безработицы является самым низким со второго квартала 2020 года , когда этот показатель также составлял 5,7%. Это самое низкое значение с момента начала серии в 2011 году.

«Во втором квартале 2022 года численность занятого населения (4 901,8 тыс. человек) практически не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом, увеличившись на 1,9% (91,3 тыс.) по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года», - также добавляет INE.

С другой стороны, безработное население, оцениваемое в 298,8 тыс. человек, сократилось на 3,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 13,6% (46,9 тыс.) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Сокращение численности безработного населения по сравнению с прошлым годом отражает снижение безработицы среди женщин (24 тыс.; 13,4%); лица в возрасте от 16 до 24 лет (25,9 тыс.; 32,8%); имеющие среднее или послесреднее невысшее образование (28,7 тыс.; 21,9%); ищут новую работу (49,3 тыс.; 16,1%); и безработные менее 12 месяцев (44,5 тыс.; 23,3%).

Несмотря на снижение, следует отметить, что во втором квартале 2022 года половина безработного населения находилась в таком состоянии 12 и более месяцев (длительная безработица), показатель на 4,7 п.п. выше, чем в предыдущем квартале и на 6,2 п.п. по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Если рассматривать регионы страны, уровень безработицы был выше, чем в среднем по стране, в трех местах: автономный район Мадейры (7,3%), столичный округ Лиссабона (6,8%) и автономный регион Азорских островов (5,9%). В остальных он был ниже (Север: 5,5%; Алгарве: 5,3%; Центр: 5,2% и Алентежу: 4,4%).