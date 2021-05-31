Португалия: безработица выросла до 6,9 процента

Уровень безработицы в Португалии вырос до 6,9% в апреле, согласно данным Национального статистического института (INE). Рост составил 0,3 процентных пункта (п.п.) по сравнению с мартом и 0,5 п.п. по сравнению с тем же месяцем 2020 года.

«В апреле 2021 года безработное население, оцениваемое в 348,7 тыс. человек, увеличилось на 4,9% (16,2 тыс.)», - отмечает INE. Таким образом, уровень безработицы составил 6,9%, что выше, чем в предыдущем месяце.

Такая ситуация складывается в то время, когда активное население растет (достигнув в апреле 5 063,9 тыс. человек): как следствие, растет доступность для поиска работы. Это связано с тем, что заключение, начавшееся в середине января, помешало поиску работы и тем повлияло на цифры.

Что касается возрастных групп, то в апреле этого года «уровень безработицы среди молодежи (24,0%) увеличился на 1,8 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как уровень безработицы среди взрослого населения (5,7%) увеличился на 0,2 п. п.», сообщает INE.

Численность занятого населения практически не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем и составила 4 715,2 тыс.человек. Уровень занятости также стабилизировался на уровне 61,4%.