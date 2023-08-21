Португалия: безработных стало больше

Понедельник, 21 Август 2023 Португалия Португалия

Португалия: безработных стало больше

В конце июля в IEFP было зарегистрировано 284 000 безработных, что на 2,4% больше, чем в предыдущем месяце.

Число безработных, зарегистрированных в центрах Института занятости и профессионального обучения (IEFP), увеличилось более чем на 2%.

Безработица ухудшилась как по сравнению с тем же месяцем прошлого года, так и по сравнению с предыдущим месяцем.

Среди различных регионов страны в Центре зафиксирован самый резкий рост в годовом исчислении: 8,7%.

Напротив, на Азорских островах и Мадейре зарегистрированная безработица снизилась по сравнению с прошлым годом: -16,5% и -26,6% соответственно.

«По отношению к предыдущему месяцу он следует той же восходящей тенденции с наибольшим изменением в регионах Север (+5%) и Алентежу (+4,8%). Снижение наблюдалось в автономных регионах и в Алгарве», - уточняет IEFP.

С другой стороны, июль закончился с 16 561 предложением о работе, что представляет собой снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-4 859; -22,7%) и небольшое увеличение по сравнению с предыдущим месяцем (+50; +0,3%).

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