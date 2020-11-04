Португалия: безработных все больше

Безработное население в 3 квартале увеличилось на 45,1% по сравнению с предыдущим кварталом. По данным Национального института статистики (INE), это самый большой рост с 2011 года.

«Количество безработных оценивается в 404,1 тыс. человек», говорится в отчете INE.

Уровень недоиспользования труда, который учитывает незанятое население, неполную занятость из числа непреднамеренно работающих неполный рабочий день, неактивных людей, которые ищут работу, но недоступны для работы, и неактивных, которые доступны, но не устраиваются на работу - оценивается в 14,9%, увеличившись на 0,9 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,7 п.п. по сравнению с прошлым годом. По данным INE, рост недоиспользования рабочих мест в основном объясняется ростом безработицы.

В третьем квартале уровень безработицы среди мужчин (7,6%) был на 0,3 п.п. ниже, чем у женщин (7,9%), причем оба показателя выросли по сравнению с предыдущим кварталом (2,1 п.п. и 2.3 п.л. соответственно).

Министерство финансов ожидает, что уровень безработицы достигнет 8,7% в 2020 году и 8,2% в 2021 году, что является улучшением по сравнению с июньскими прогнозами (9,6% и 8,7% соответственно).

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует уровень безработицы в Португалии в 11,6% на 2020 год и 9,6% на 2021 год. Совет по государственным финансам оценивает его в 10,0% и 8,8% соответственно, а Банк Португалии рассчитывает в 2020 году всего на 7,5%.