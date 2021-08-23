Португалия: безработных, зарегистрированных в IEFP, стало меньше

Количество безработных, зарегистрированных в Институте занятости и профессиональной подготовки (IEFP), упало до 368 704 в июле.

«Общее количество безработных, зарегистрированных в стране, было меньше, чем в том же месяце 2020 года (-9,5%), и меньше, чем в предыдущем месяце (-2,4%)», - говорится в сообщении IEFP. Это четвертый месяц подряд, когда число зарегистрированных безработных сокращается.

В июле зарегистрированная безработица снизилась во всех регионах страны по сравнению с предыдущим месяцем, особенно в Алгарве и Центре, где падение составило 10,5% и 2,5% соответственно.

Число зарегистрированных безработных также снизилось в годовом исчислении во всех регионах, кроме Мадейры, где зарегистрированная безработица выросла на 1,7%.

В отраслевом разрезе основное внимание уделяется размещению и ресторанам - видам деятельности, в которых зарегистрировано увеличение зарегистрированной безработицы.

Следует отметить, что этот сектор был одним из наиболее пострадавших от пандемии и связанных с ней ограничений.