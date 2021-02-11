Португалия: безвозмездная помощь в оплате аренды

Напомним, что практически с самого начала пандемии, в апреле 2020 г., правительство предоставило ряду арендаторов ссуду для оплаты аренды. Первоначально помощь была рассчитана до 31 декабря 2020 г., но по мере развития пандемической ситуации в стране решением правительства была продлена до 31 июля 2021 года.

Кроме того, новая законодательная база (Portaria n.º 26-A/2021 de 2 de fevereirо), опубликованная в Diário da República и вступившая в силу 3 февраля с.г., значительно упрощает доступ квартиросъемщиков к кредитам на оплату аренды.

Основные условия

Арендаторы, студенты или поручители (fiadores) студентов, чей доход упал более чем на 20% «из-за эпидемиологической ситуации», могут обратиться (до июля 2021 года включительно) в финансирующую организацию - Институт жилищного строительства и городской реабилитации (IHRU) - за ссудой для покрытия стоимости аренды.

Расчет, определяющий падение доходов более чем на 20%, производится путем сравнения «суммы доходов членов домохозяйства в месяце, в котором имеет место определяющая причина изменения дохода, с доходом, полученным (…) в феврале 2020 года или в предыдущем месяце», а в некоторых случаях - с 2019 годом», - говорится в Постановлении.

Для целей расчета валового ежемесячного дохода учитываются «налогооблагаемые доходы, выплачиваемые на регулярной основе и ежемесячно, до вычета налогов и отчислений; при этом не учитываются пособие на питание, командировочные, а также отпускное и рождественское пособия, за исключением, если они выплачиваются в виде 1/12». Следовательно, арендаторы должны предоставить правительству доказательства своих доходов (квитанции о заработной плате, декларации работодателя, счета-фактуры и др.).

«По усмотрению арендатора информация, касающаяся доходов, может быть предоставлена ​​посредством декларации под его личную ответственность (sob compromisso de honra) либо сертифицированного бухгалтера (...), с проверкой факта снижения доходов позднее». В этом случае подтверждающие документы должны быть переданы в IHRU «в течение максимум 60 дней после даты подачи прошения». В случае опоздания по срокам или предоставления ложных деклараций «уже уплаченные суммы должны быть возвращены соответствующими бенефициарами».

Еще одно нововведение предусматривает, что арендаторы должны подтверждать падение своих доходов более чем на 20% каждые три месяца. «Заемщики должны отправлять в IHRU в месяц, следующий за каждым кварталом, в котором они пользовались ссудой, подтверждения сохранения снижения дохода», - говорится в Постановлении.

Как и прежде, потенциальным бенефициарам необходимо соблюсти также такое требование, как «уровень усилий» (taxa de esforço), однако по сравнению с прошлым годом этот критерий с января с.г. снижен с 35 до 30%. Это означает более легкий доступ к кредитам, предоставляемым IHRU, поскольку доля расходов на аренду в общих расходах домохозяйств теперь может быть немного меньше.

Деньги можно не возвращать

Однако главное новшество, внесенное правительством, связано с возможностью конвертации кредитов в потерянный фонд (fundo perdido), т. е. суммы, предоставленные государством, а конкретнее - IHRU, возврату не подлежат. В то же время, такая возможность финансирования предусмотрена лишь для некоторых – наиболее малообеспеченных - арендаторов. «Заемщики с низким доходом (...) могут подать в IHRU в течение 60 дней после месяца полуения последней предоставленной ссуды запрос на ее преобразование в невозмещаемую финансовую субсидию (comparticipação financeira não reembolsável)», - говорится в Постановлении.

Этот вариант действителен для всех кредитов, предоставленных с апреля 2020 года, и в этих случаях IHRU может запросить дополнительные разъяснения/документы, подтверждающие финансовое положение арендатора. Запрос на конвертацию осуществляется путем заполнения формуляра, размещенного на Жилищном портале (Portal da Habitação), в разделе кредитов https://www.portaldahabitacao.pt/ и рассматривается в индивидуальном порядке применительно к конкретному случаю.