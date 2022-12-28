Португалия: билеты Fertagus подорожают в 2023 году

Среда, 28 Декабрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: билеты Fertagus подорожают в 2023 году

Перевозчик поезда из Лиссабона в Сетубал применяет увеличение среднего билета на 6,11%. Цены на проездные заморожены.

Компания, управляющая поездами между Рома-Арейро и Сетубалом, пересекающими мост 25 апреля, решила применить среднее повышение тарифов на 6,11%.

Это является максимальным потолком, установленным Управлением мобильности и транспорта. Однако на некоторых отрезках пути рост выше среднего.

Пример тому - маршрут Лиссабон-Корройуш: с 1 января вы будете платить дополнительно 20 центов за поездку , которая будет стоить 2,50 евро - прибавка 8,7%.

Билет между Лиссабоном и Коиной будет стоить 3,70 евро, что на 30 центов дороже, чем сейчас - рост составляет 8,8%.

От одного конца Fertagus до другого вам придется заплатить 4,85 евро за поездку Лиссабон-Сетубал, что на 25 центов больше, чем сейчас: стоимость проезда выросла на 5,4%.

Повышение цен Fertagus распространяется на заранее купленные билеты на 5 и 10 поездок. Однако есть цены, которые были заморожены : это билет на 10 поездок между Лиссабоном и Сетубалом, который в 2023 году будет по-прежнему стоить 41,10 евро.

Чтобы избежать увеличения стоимости билетов, необходимо подписаться на проездной Navegante Metropolitano или Municipal, который в 2023 году будет стоить, соответственно, 40 и 30 евро.

Этот пропуск дает доступ ко всем видам транспорта в пределах всей столичной области. Лиссабона или в одном из 18 муниципалитетов региона.

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